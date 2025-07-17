Российские банки обсудили рекапитализацию из-за ухудшения кредитов

По информации Bloomberg, российские банки рассматривают варианты увеличения капитала, так как реальное положение с качеством их кредитных портфелей вызывает больше опасений, чем отражено в официальной статистике. Агентство ссылается на источники в правительстве и документы, с которыми ознакомились журналисты.

Утверждается, что не менее трех системно значимых кредитных организаций, по оценке Центробанка, не исключают возможности запроса дополнительного финансирования в течение года. Представители этих банков, как сообщается, обсуждали потенциальную возможность обращения за помощью к регулятору в случае необходимости.

Как пишет Bloomberg, размер запрошенной банками финансовой поддержки будет определяться объемом проблемных кредитов в следующем году. Подчеркивается, что тема рекапитализации становится все более актуальной в дискуссиях внутри банковского сектора.

Несмотря на то, что официальная отчетность демонстрирует устойчивость банковской системы, включая стабильную прибыль даже на фоне увеличения доли неработающих кредитов и высокой ключевой ставки, реальное состояние дел может быть иным.

В майском обзоре финансовой стабильности, представленном Банком России, указывалось, что доля необеспеченных потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней в апреле достигла 10,5% от общего портфеля, увеличившись на 2,8% за год.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за подозрительной «Газели» оцепили хранилище ЦБ.