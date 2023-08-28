Bloomberg: продукция Apple может подорожать на фоне напряженных отношений между Китаем и США

Агентство выпустило статью, в которой проведен анализ того, чем может закончиться подобное давление Америки. У компании Apple 80% ее партнеров так или иначе завязаны на Пекин. Тем не менее, она переводит свои производственные линии во Вьетнам, Индию и другие страны азиатского региона. Все это приводит к разделению глобальной цепочки поставок.

Новые места для производств гораздо менее надежны по части обеспечения самых основных промышленных потребностей, например, в части воды и электричества. За счет этого, а также за счет переезда на новое место, цена различных частей гаджетов увеличивается. А, значит, растет и стоимость готовой продукции. Если 11 лет назад ни один из подрядчиков Apple никак не был связан с Индией, то сейчас уже 15 из них работают в этой стране, радикально изменив базирование своих производственных мощностей.