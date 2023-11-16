Bloomberg: Россия справляется с санкционным давлением благодаря нестандартным решениям
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Евросоюз рассматривает 12-й пакет антироссийских санкций, при том что введение предыдущих ограничений оказалось не слишком эффективным, пишет Bloomberg.
Российская экономика за короткое время вернулась к состоянию февраля 2022 года и продолжает свой рост.
«Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения», – указывается в публикации.
Не сработали ограничения на стоимость российской нефти в $60 за баррель, принятые Евросоюзом и странами G7. Российская нефть торгуется выше этой цены за счет «огромного теневого флота» танкеров, накопленного Москвой, считает издание.
Решающее значение в российско-украинском конфликте будет играть гонка боеприпасов, отмечает Bloomberg. России удалось расширить производство боеприпасов за короткий срок, в то время как союзники Украины не справляются с данными Киеву обещаниями.