Bloomberg: Россия справляется с санкционным давлением благодаря нестандартным решениям

Евросоюз рассматривает 12-й пакет антироссийских санкций, при том что введение предыдущих ограничений оказалось не слишком эффективным, пишет Bloomberg.

Российская экономика за короткое время вернулась к состоянию февраля 2022 года и продолжает свой рост.

«Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения», – указывается в публикации.

Не сработали ограничения на стоимость российской нефти в $60 за баррель, принятые Евросоюзом и странами G7. Российская нефть торгуется выше этой цены за счет «огромного теневого флота» танкеров, накопленного Москвой, считает издание.

Решающее значение в российско-украинском конфликте будет играть гонка боеприпасов, отмечает Bloomberg. России удалось расширить производство боеприпасов за короткий срок, в то время как союзники Украины не справляются с данными Киеву обещаниями.