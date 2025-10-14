Bloomberg: Спасение Украины — в активах Кремля. ЕС готовится к решающему шагу

Европейский союз все более склоняется к мысли, что единственным жизнеспособным решением для долгосрочного финансирования Украины является использование замороженных российских активов.

По данным издания, другие источники помощи Киеву постепенно иссякают, что вынуждает Брюссель искать надежные финансовые опоры.

Как сообщает Bloomberg, принципиальное соглашение по этому вопросу может быть достигнуто уже в ближайшие дни. Переломный момент ожидается на предстоящей встрече лидеров ЕС в Брюсселе, где и будет вынесено на обсуждение соответствующее предложение.

На фоне приостановки масштабной военной помощи со стороны США, именно Европа взяла на себя основное бремя финансирования как оборонных, так и экономических нужд Украины. Эта ситуация, по мнению обозревателей, подталкивает ЕС к более решительным и скоординированным действиям.

Ранее Трамп сказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk.