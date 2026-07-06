«Тихий алкоголизм»: почему успешные люди тоже попадают в зависимость

Психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что алкогольная зависимость часто развивается у внешне благополучных людей, которые успешно работают, строят карьеру и заботятся о семье. По ее словам, окружающие не замечают проблемы, а сам человек убеждает себя, что контролирует ситуацию.

Врач подчеркнула, что оценивать зависимость по внешнему виду ошибочно. Аккуратная одежда, высокий доход и отсутствие запоев не исключают болезни. Общество до сих пор живет стереотипом, что алкоголизм сопровождается социальной деградацией, однако на практике зависимость развивается у людей, которых принято считать успешными.

Особую опасность, по мнению Касперович, представляет высокая социальная адаптация. Пациенты не обращаются за помощью, считая, что «если бы у них была зависимость, они бы потеряли работу». Но способность выполнять обязанности, подчеркнула психиатр, не является критерием психического здоровья.

Сигналом к беспокойству, по словам специалиста, служит ситуация, когда алкоголь становится автоматической частью жизни — вечер, встреча с друзьями, выходной все сопровождается спиртным. Меняется и причина употребления: вместо праздника алкоголь начинает выполнять функцию снятия стресса или расслабления.

Касперович отметила, что успешные люди обладают высоким самоконтролем и способны долго скрывать проблему. Однако высокая должность не меняет биологию мозга — нейрохимические механизмы зависимости одинаковы у руководителя, врача, предпринимателя и рабочего. Постепенно человеку труднее получать удовольствие без алкоголя, а мозг перестраивает систему получения удовольствия.

Функциональная зависимость, заключила врач, — одна из самых коварных. Человек продолжает получать повышение, покупать недвижимость и путешествовать, в то время как болезнь уже меняет его здоровье и отношения с близкими. Лечение часто начинается слишком поздно.

Ранее сообщалось, что консультация по платным образовательным услугам стартует 6 июля.