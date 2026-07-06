СК проводит проверку по факту гибели 40-летнего сахалинца у реки Сусуя

Следственный комитет Сахалинской области организовал процессуальную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в районе реки Сусуя в Южно-Сахалинске, пишет Дзен. Канал « ВЕСТИ ».

В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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