СК проводит проверку по факту гибели 40-летнего сахалинца у реки Сусуя
СК: в Южно-Сахалинске у реки Сусуя обнаружено тело мужчины
Следственный комитет Сахалинской области организовал процессуальную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в районе реки Сусуя в Южно-Сахалинске, пишет Дзен. Канал «ВЕСТИ».
В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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