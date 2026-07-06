ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3945 украинских БПЛА

По данным Министерства обороны РФ, которые проанализировало РИА Новости , за минувшую неделю средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотных летательных аппаратов над российской территорией. Наибольшее число дронов было сбито 30 июня и 4 июля — 806 и 893 единицы соответственно.

Подавляющее большинство атак, как отмечается в сводках, совершено на европейскую часть страны. При этом за предшествующий период, с 22 по 28 июня, ПВО ликвидировала не менее 4440 БПЛА.

Ранее стало известно, что под Ростовом в результате атаки ВСУ повреждено здание общепита.