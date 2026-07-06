Роспотребнадзор запускает горячую линию по защите прав потребителей платных образовательных услуг

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о запуске всероссийской горячей линии по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Мероприятие пройдет с 6 по 17 июля, пишет ТАСС .

В ведомстве пояснили, что граждане смогут получить консультации по порядку заключения договоров на обучение, оплате, а также по вопросам возврата денежных средств. Специалисты Роспотребнадзора также окажут помощь в оформлении претензий к образовательным организациям.

Номера телефонов, по которым можно обратиться, размещены на официальных сайтах территориальных подразделений ведомства. Горячая линия организована в рамках системной работы по защите прав потребителей в сфере образования.

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