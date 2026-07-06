Пресс-служба Московского планетария сообщила ТАСС , что 6 июля видимый диаметр Солнца достигнет минимального значения в году. Это связано с тем, что Земля пройдет самую далекую точку своей орбиты — афелий. Расстояние между планетами в этот день составит 152 093 251 километр (1,0167 астрономической единицы).

По словам астрономов, угловой размер Солнца в этот день будет наименьшим — 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Визуально светило будет казаться на 3% меньше, чем в начале января, когда Земля находится в перигелии (ближайшей точке к Солнцу). Однако заметить это невооруженным глазом невозможно — разницу можно зафиксировать только при сравнении профессиональных снимков, сделанных в эти периоды.

В планетарии также пояснили, что в день афелия орбитальная скорость нашей планеты замедлится до минимума. Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд, двигаясь по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с. Ближайшая точка орбиты (перигелий) приходится на начало января, когда расстояние до Солнца составляет чуть более 147 млн км.

Астрономы напомнили, что смена сезонов определяется не расстоянием до Солнца, а наклоном оси вращения Земли к плоскости орбиты. Именно поэтому летом планета оказывается дальше от светила, а зимой — ближе.

Ранее сообщалось, что пик умственных способностей человека приходится на 55–60 лет.