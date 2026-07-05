СМИ сообщили о масштабной кибератаке на структуры правительства Великобритании

Около 80 тысяч компьютеров, используемых государственными учреждениями Великобритании и Министерством иностранных дел страны, подверглись масштабной кибератаке. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По данным издания, злоумышленники получили доступ к учетным записям электронной почты британских чиновников и сотрудников дипломатических представительств за рубежом. Для атаки, как утверждается, использовались ранее похищенные учетные данные, позволившие обойти защиту сетевых экранов Fortinet.

Сообщается, что среди пострадавших оказались зарубежные миссии британского МИД, органы местного самоуправления, а также посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии. Кроме того, утечка затронула сведения, связанные с Национальной службой здравоохранения, поставщиками лекарственных препаратов и энергетическими компаниями.

По информации The Telegraph, похищенные адреса электронной почты и пароли могут предоставить доступ к ряду государственных IT-систем. Издание также утверждает, что украденная база данных уже появилась в даркнете, где ее предлагают приобрести примерно за 60 тысяч долларов.

Официальных комментариев британских властей о масштабах инцидента и возможных последствиях кибератаки на момент публикации не приводится.

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