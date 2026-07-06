День трудоголика: врач объяснил, чем опасна любовь к работе

В Международный день трудоголика, 5 июля, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал о семи нейробиологических изменениях в мозге людей, которые не могут остановить работу. По его словам, трудоголизм — это не личная слабость, а особый режим работы мозга. Об этом « Газете.Ru » сообщили в пресс-службе университета.

Первый признак: сниженная вариабельность сердечного ритма, отражающая способность нервной системы переключаться между напряжением и покоем. Чем этот показатель ниже, тем хуже организм выходит из стресса. Мозг трудоголика, по словам Литвинова, не отдыхает даже вне работы. Второй признак — падение эмпатии: хроническая усталость подавляет зоны, отвечающие за считывание эмоций, и человек становится холоднее с близкими, сам этого не замечая.

Третий факт — гиперактивность системы вознаграждения. Дофаминовый отклик на выполненную задачу вызывает кратковременную эйфорию, после которой мозг требует новой «дозы», как при химической зависимости. Четвертый — нарушение рабочей памяти из-за информационной перегрузки, что ведет к рискованным решениям и плохой оценке последствий.

Пятое: даже вид офиса или уведомления запускает компульсивную реакцию, схожую с триггерным ответом при зависимости. Шестой факт — разрушение сна: снижение мелатонина и сбой глубоких фаз сна, необходимых для восстановления мозга. И наконец, седьмой — ослабление функции «тормоза» в префронтальной коре, которая в норме останавливает человека от избыточной работы. У трудоголиков этот контроль постепенно утрачивается.

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