В Туве местные жители по наводке ясновидящей устроили штурм частного дома

В Туве более ста волонтеров и местных жителей приняли участие в штурме частного дома в районе Ближнего Каа-Хема, сообщает Mash. Поводом послужила информация, распространенная в местных чатах, якобы полученная от ясновидящей, которая указала на возможное нахождение там двух пропавших девочек. Информацию передает Дзен. Канал « Газета.Ru ».

По данным очевидцев, группа людей вскрыла ворота и проникла на территорию, после чего провела осмотр здания и прилегающих построек. Однако следов детей обнаружено не было. Полицейские проверили соседние дома, после чего собравшиеся разошлись. Правоохранители намерены опросить предсказательницу в понедельник, 6 июля.

Напомним, вечером 1 июля в Кызыле пропали две девочки — 12 и 13 лет. Предположительно, они могли находиться на берегу реки Енисей в районе дома № 28 по улице Колхозной. Спасателям удалось найти обувь одной из них, а также мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело. В поисках задействованы волонтеры, водолазы, беспилотники и специалисты МЧС.

Ранее сообщалось, что хакеры похитили данные сотрудников правительства и МИД Великобритании.