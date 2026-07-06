Ученые разработали метод выявления поддельного меда по пыльце

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали методику определения ботанического происхождения меда на основе микроскопического пыльцевого анализа. Исследование позволяет выявлять фальсификацию монофлорных сортов и устанавливать региональную принадлежность полифлорных образцов, рассказали « Газете.Ru » в СПбГУВМ.

Специалисты проанализировали 75 образцов цветочного меда пяти ботанических групп: гречишного, подсолнечникового, липового, лесного и лугового разнотравья. Образцы собраны на пасеках Московской, Ярославской, Воронежской, Тульской и Калужской областей в сезон 2025 года. Пыльцу извлекали методом центрифугирования, обрабатывали химически и под микроскопом подсчитывали видовую принадлежность не менее 500 зерен на 10 граммов меда.

Параллельно измеряли физико-химические показатели: влажность, кислотность, диастазное число, содержание гидроксиметилфурфураля, электропроводность, а также цвет, аромат, вкус и характер кристаллизации. Пыльцевой анализ подтвердил заявленное происхождение в 90,7% случаев.

Ученые отметили, что монофлорным считается мед с долей доминирующей пыльцы от 45% — для гречишного и подсолнечникового. Для липового порог снижен до 30%, так как липа дает мало пыльцы. Это расхождение с действующим ГОСТ 19792-2017 авторы считают принципиальным и предлагают пересмотреть стандарт.

Каждый сорт имеет узнаваемые характеристики: гречишный мед — темно-янтарный, с пряным ароматом и быстрой кристаллизацией; подсолнечниковый — светло-янтарный, мягкий и сладкий; липовый — почти бесцветный, с мятными нотами и медленной кристаллизацией. Полифлорные меды варьируют цвет в зависимости от состава пыльцевого спектра.

Метод также позволяет определять географию полифлорного меда: пыльца вереска указывает на вересковые угодья, дуба — на лесные массивы конкретных регионов. Авторы рассчитывают, что разработка поможет обновить стандарты качества и станет инструментом в борьбе с фальсификацией на рынке меда.

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