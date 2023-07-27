Bloomberg: цены на пшеницу выросли после выхода России из зерновой сделки

Фьючерсы на пшеницу выросли после выхода России из зерновой сделки, сообщает Bloomberg.

Сегодня Россия ракетами «Калибр» повредила портовую инфраструктуру в Одессе. Украинский министр по восстановлению Александр Кубраков заявил, что за девять дней в черноморских портах повреждено или уничтожено уже 26 объектов.

Эти атаки, обещания России атаковать все суда, приближающиеся к украинским портам, возможные ответные действия со стороны Украины привели к тому, что цена на пшеницу на этой неделе достигла самой высокой отметки за пять месяцев.

На бирже в Чикаго сегодня пшеница подорожала на 2,5% до $7,38 за бушель.

Издание отмечает, что цены на основные виды продовольствия чрезвычайно чувствительны к известиям об атаках черноморских портов Украины.