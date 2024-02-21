Bloomberg: у Франции нет свободных денег на обещанную Украине помощь

Франция испытывает затруднения с тем, чтобы отыскать средства на финансирование обещанной Украине помощи в размере 3 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

На днях французское правительство понизило прогноз роста ВВП страны на 2024 год. В связи с этим ему придется пойти на сокращение расходов на 10 млрд евро, чтобы уложиться в обязательства по ограничению дефицита бюджета.

Как рассказал агентству один из источников, это обстоятельство лишило правительство свободы маневра.

16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. В рамках договора предусматривалось выделение Киеву 3 млрд евро уже в этом году.