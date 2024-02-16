Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины на 10 лет

Украинско-французское соглашение по безопасности двух стран официально закрепили подписями в Елисейском дворце.

Соглашение между Украиной и Францией является давней договоренностью. Ее предварительно оформили еще в Большой семерке на полях саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Все закрепили сейчас в продолжение декларации.

До того, как Зеленский и Макрон подписали документы, украинский президент пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он также согласился оставить подпись на соглашении о двусторонних гарантиях безопасности.

"Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон

Договор с Францией подписали сроком на 10 лет. Это гарантирует Украине финансовую помощь от этой страны в минимум три млрд евро в 2024 году. Ее направят на военно-оборонную сферу.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО анонсировал поставку миллионов дронов на Украину.