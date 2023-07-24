Bloomberg: Украина нуждается в возвращении женщин-беженок для восстановления экономики

Украина не сможет восстановить свою экономику, если власти страны не смогут убедить вернуться домой женщин-беженок, пишет Bloomberg.

Большинству мужчин в возрасте 18-60 лет запрещено покидать Украину, что объясняет, почему 68% украинских беженцев – женщины. Причем среди взрослых этот процент еще выше.

Александр Исаков из Bloomberg Economics считает, что если не удастся вернуть 2,8 млн трудоспособных женщин, это будет стоить Украине 10% ее годового ВВП, который у нее был до начала конфликта.

Это примерно $20 млрд, что с лихвой перекрывает предложенный Евросоюзом пакет четырехлетний пакет помощи в 50 млрд евро (12,5 млрд в год).

Демография была одна из главных проблем Украины еще до начала конфликта – с коэффициентом рождаемости 1,2 она занимала одно из последних мест в Европе. Десятки тысяч убитых и еще большее количество раненых еще больше сокращают число трудоспособного населения.