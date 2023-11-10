Bloomberg: в России сформировалась новая бизнес-элита

В России образовалась новая когорта бизнес-элиты, которая заняла место ушедших международных компаний после начала спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

Эти предприниматели приобрели активы по сниженным ценам из-за безвыходного положения международных компаний, оказавшихся под давлением у себя на родине и вынужденных с потерями покидать российский рынок.

По оценке аналитического агентства AK&M, в 2022 году и первой половине 2023 года зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд.

Представители нового поколения бизнесменов пока не входят в число богатейших россиян и не слишком известны за пределами страны, отмечает Bloomberg.