Bloomberg заявил о давлении на Набиуллину со стороны крупных бизнесменов

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, ощущает усиливающееся давление в преддверии заседания по ключевой ставке 6 июня, сообщило агентство Bloomberg. Крупный бизнес настаивает на смягчении денежно-кредитной политики из-за негативного влияния высоких процентных ставок на их деятельность.

Источники Bloomberg в правительстве допускают возможность снижения ключевой ставки Центробанком, как только станут очевидны последствия высоких ставок для бюджета и гражданских секторов экономики. Некоторые источники полагают, что объявление о снижении ставки может прозвучать уже на ближайшем заседании.

На предыдущем заседании 25 апреля Банк России оставил ключевую ставку неизменной на рекордном уровне 21% годовых. Этот период сохранения ставки на пиковом значении является самым продолжительным с 28 октября 2024 года.

Bloomberg отмечает, что заседание 6 июня станет серьезным испытанием для Набиуллиной, поскольку длительные высокие затраты по займам оказывают значительное давление на российскую экономику, особенно на отрасли, не связанные с оборонной промышленностью.

Александр Исаков, экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе, считает, что у Центробанка есть как минимум два аргумента в пользу снижения ключевой ставки: замедление инфляции и необходимость предотвращения резкого экономического спада.

Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,06% с 20 по 26 мая. С начала мая цены увеличились на 0,21%, а с начала года — на 3,34%. Целевой показатель инфляции Банка России составляет 4%.

Ранее сообщалось, что ЦБ введет лимиты на выдачу наличных в банкоматах.