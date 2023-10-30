Bloomberg: западные трейдеры все охотнее покупают российские металлы

Спустя почти два года после начала конфликта на Украине крупные западные трейдеры все охотнее покупают российские металлы, пишет Bloomberg.

Хотя на торговлю российскими металлами не накладываются ограничения со стороны западных правительств, а в сделках задействованы российские компании, не находящиеся под санкциями, закупка сырья из России продолжает оставаться щекотливой темой. Но на сделках с российскими поставщиками можно получить солидную прибыль, сказал агентству глава одного из торговых домов.

Компания Trafigura заключила соглашения на покупку более 100 тысяч тонн меди у «Норильского никеля» и 200 тысяч тонн алюминия у «Русала».

Также трейдер претендует на долгосрочный контракт на покупку цинкового сырья из рудника в Бурятии, который после выхода на полную мощность станет одним из крупнейших в мире. Среди других компаний, желающих купить руду, швейцарский торговый дом Open Mineral.

Российские металлы активно торгуются на лондонской бирже. Финансовые компании, которые ранее избегали покупок алюминия от «Русала», теперь борются друг с другом за то, чтобы его приобрести.