Богатые москвичи отвернулись от новостроек: куда ушли миллиарды и почему вторичка рвет рынок

Россияне с большими деньгами переключились на вторичную элитную недвижимость. По итогам первого полугодия 2026 года спрос на такое жилье в Москве подскочил на 57 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как сделки с новостройками в январе–мае обвалились на 40 процентов. Об этом РИА Новости сообщила управляющий партнер экосистемы Kalinka Ольга Кузнецова.

По ее словам, вторичный рынок элитного жилья сейчас драйвит. Во втором квартале он насчитывал 801 лот — на 26 процентов больше, чем годом ранее, объем предложения также прибавил 21 процент. Кузнецова добавила, что очень серьезно растет спрос и в элитном загородном сегменте.

Несмотря на появление новых премиальных локаций, основные объемы по-прежнему сконцентрированы в центре — в Пресненском районе, Хамовниках и Тверском районе. Заметно увеличилась и доля сверхдорогих лотов: объекты дороже ₽400 млн теперь занимают 21 процент в портфеле, прибавив за год 6 процентных пунктов.