Более 104 тысяч человек воспользовались госуслугами по земле и имуществу в Подмосковье с начала года, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Самые востребованные услуги за этот период — перераспределение земель и (или) земельных участков, предварительное согласование предоставления участков земли и предоставление земли в аренду и собственность без торгов.

На получение первой из указанных услуг поступило более 23 тысяч заявлений. Второй по популярности услугой воспользовались 22,7 тысячи раз, третьей — около 13 тысяч раз.

Чтобы подать заявление на получение той или иной госуслуги по земле и имуществу, нужно зарегистрироваться на областном сайте госуслуг. Там же в личном кабинете можно будет следить за статусом заявления.