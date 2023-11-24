Более 108 млрд рублей вложили в Подмосковье в реализацию нацпроектов за 10 месяцев

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Свыше 108 миллиардов рублей вложили в реализацию нацпроектов в Подмосковье за период с января по октябрь текущего года. Об этом рассказали в Минэкономики и финансов региона.

Как отметили в ведомстве, в общей сложности в этом году на реализацию нацпроектов планируется направить 156 миллиардов рублей.

Наибольший объем финансирования выделен на проекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» - 37 и 29 миллиардов рублей соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержки президента РФ в реализации крупных проектов в регионе.