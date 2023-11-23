Андрей Воробьев: Все наши проекты получается запускать благодаря поддержке Президента РФ

«Региональное отделение „Единой России“ провело более 23 тыс. гуманитарных акций, отправило около 8 тыс. тонн гуманитарки. Мы приняли новые законы, чтобы облегчить получение помощи участникам СВО и их семьям. Это освобождение от уплаты транспортного налога для мобилизованных и добровольцев и расширение списка тех, кто может получать выплаты», — подчеркнул Воробьев.