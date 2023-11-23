Андрей Воробьев: Все наши проекты получается запускать благодаря поддержке Президента РФ
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас важно быть на связи с нашими новыми территориями. Работу в этом направлении обсудили накануне во время конференции регионального отделения «Единой России».
«С коллегами из Донецка подписали соглашение «Старший брат» — будем помогать ребятам из малообеспеченных и многодетных семей встроиться в новую для них среду», — написал в своих социальных сетях губернатор.
Отмечается, что в этой программе участвуют более трехсот подростков, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сейчас они живут в Подмосковье. Ребята занимаются единоборствами, ходят в музеи, развлекательные центры.
«Региональное отделение „Единой России“ провело более 23 тыс. гуманитарных акций, отправило около 8 тыс. тонн гуманитарки. Мы приняли новые законы, чтобы облегчить получение помощи участникам СВО и их семьям. Это освобождение от уплаты транспортного налога для мобилизованных и добровольцев и расширение списка тех, кто может получать выплаты», — подчеркнул Воробьев.