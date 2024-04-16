Более 12 тысяч объектов для размещения доступно бизнесу в Подмосковье

Более 12 тысяч объектов для размещения производства представлено на Инвестиционной карте региона, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выбрать подходящий объект можно с помощью специальных фильтров.

Из общего числа представленных на карте объектов более 120 доступны по программе «Земля за 1 рубль». Еще почти двести — по программе «Недвижимость за 1 рубль».

К примеру, в Рузе доступен участок площадью почти 14 гектаров в девяти километрах от трассы М-1. Получить его можно в рамках программы «Земля за 1 рубль».

В Балашихе в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» предоставляется помещение в 3,7 километра от станции «Железнодорожная». Его площадь составляет 125 квадратных километров.