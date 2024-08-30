Более 1,2 тысячи летних кафе открыли в этом сезоне в Подмосковье

Более 1,2 тысячи летних кафе было открыто в Подмосковье в текущем сезоне. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что почти четыреста кафе были открыты благодаря онлайн-услуге на участках государственной неразграниченной и муниципальной собственности.

Лидером по числу летних кафе является Одинцово, где открыто 120 таких заведений. В тройке лидеров также Истра и Раменское, где открыли 75 и 56 кафе соответственно.

Завершение сезона работы летних кафе в регионе запланировано на 1 ноября. К середине ноября все веранды должны быть демонтированы.