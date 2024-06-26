Более 1,2 тысячи летних кафе открыли в Подмосковье в этом году

В текущий летний сезон в округах Подмосковья работает более 1,2 тысячи уличных веранд при кафе и ресторанах. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас в регионе заключить договор на размещение сезонного кафе очень просто. Достаточно подать соответствующую заявку на сайте госуслуг региона. Получить услугу можно уже в день подачи заявления. Всего в этом году таким образом было заключено 395 договоров на размещение летних кафе.

Основным условием для получения разрешения является статус земельного участка — открывать веранды можно на участках муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Кроме того, облик заведения должен отвечать региональному стандарту.

В Сергиевом Посаде и Пушкино, к примеру, открыли по сорок веранд, в Орехово-Зуево — тридцать.