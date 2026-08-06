«Каравай и иск на полмиллиона». Счета фотографа арестовали за публикацию свадебного ролика

Как передает телеграм-канал Baza, инцидент произошел после того, как пара обратилась к фотографу для съемки торжества. Дополнительно за 5 тыс. рублей они попросили сделать несколько рилсов — коротких вертикальных видео для социальных сетей.

Во время обряда, когда жених попытался откусить каравай, у него свело челюсть, и этот момент показался фотографу забавным. Она сразу же выложила ролик в сеть, однако невесте публикация не понравилась. Запись была удалена, но к тому времени ее копии уже разошлись по крупным пабликам, и вместо медового месяца заказчице пришлось тратить время на удаление видео с чужих страниц. Впоследствии она подала иск к фотографу на 700 тыс. рублей за моральный ущерб.

В ходе разбирательства фотограф ссылалась на пункт договора, согласно которому имела право использовать материалы для рекламы. Тем не менее, суд принял решение взыскать с нее 400 тыс. рублей, после чего ее счета были арестованы. Фотограф намерена обжаловать данное решение.

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