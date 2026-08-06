«Экзаменационный барьер». Школы хотят лишить права отсеивать детей по ОГЭ

Депутаты Госдумы внесли законопроект, которым предлагается запретить школам в регионах, участвующих в пилотном проекте по сокращенному ОГЭ, определять зачисление в 10-й класс на основании экзаменационных баллов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Пилотный проект стартовал в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, впоследствии к нему подключились еще девять субъектов РФ. В рамках эксперимента девятиклассники, нацеленные на поступление в колледжи, сдают только два обязательных предмета — русский язык и математику. Для тех же, кто планирует остаться в школе, предусмотрена сдача четырех ОГЭ.

При этом школам было предоставлено право самостоятельно устанавливать порядок приема в профильные классы. Во многих образовательных учреждениях главным критерием зачисления стали итоги государственной аттестации.

Инициаторы поправок называют сложившуюся практику неоднозначной. Как подчеркивают авторы документа, гарантированное право на общедоступное среднее образование не должно ставиться в прямую зависимость от экзаменационных оценок. Кроме того, депутаты обращают внимание на то, что конкурсный механизм может создать дополнительные барьеры для подростков, показавших результаты ниже среднего.

Проблемы с переходом в старшую школу фиксировались и до запуска эксперимента — отдельные учреждения отказывали учащимся, ориентируясь на средний балл аттестата либо оценки за ОГЭ, и рекомендовали им поступать в учреждения среднего профессионального образования.

По мнению эксперта НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, подобную систему отбора стоило бы упразднить не только в пилотных регионах, но и повсеместно. Она отмечает: школьник, которому отказано в зачислении в 10-й класс, может столкнуться с серьезной трудностью, если поблизости отсутствует колледж с бюджетными местами, а финансовые возможности семьи не позволяют оплачивать учебу.

Окончательное решение относительно данной законодательной инициативы на текущий момент не принято.

Ранее сообщалось о том, что в «ЕР» поступили 10 жалоб на отказ в приеме в 10-й класс.