«Люди в панике смотрели на крышу». Британец в образе «Мрачного жнеца» пугал пациентов больницы

В Великобритании вынесен приговор 26-летнему жителю графства Денбишир Леону Гиллеспи, который устроил пугающее представление на территории местной больницы. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно данным следствия, молодой человек предстал перед персоналом и пациентами медучреждения в образе «Мрачного жнеца» — символа смерти. Для большего эффекта он забрался на крышу здания, откуда наблюдал за происходящим, держа в руках длинный клинок. Позднее британец объяснил, что его наряд был костюмом ворона, однако мотивы этого поступка остались неясными.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему штраф в размере 200 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что британец увидел другой мир и себя со стороны после остановки сердца.