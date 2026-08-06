«Ракета у аэропорта». Дубай теряет туристов и $600 млн в день: почему перемирие оказалось хрупким?

Боевые действия, сопровождающиеся ракетными обстрелами и атаками беспилотников, привели к фактическому параличу туристической отрасли и авиаперевозок, превращая некогда оживленный город в пустеющую зону. О сложившейся ситуации, по данным издания «Турпром», сообщают отраслевые эксперты.

Согласно оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), совокупные потери экономик стран Персидского залива от простоя курортов и сбоев в логистике достигают порядка 600 миллионов долларов ежедневно . В Объединенных Арабских Эмиратах, где доля туристического сектора в ВВП достигала 12%, данная ситуация создает серьезные риски для дальнейшего развития. Местные пляжи и торговые центры опустели, а аэропорт регулярно ограничивает отправку рейсов.

Аналитики Baker Institute выражают обеспокоенность, что затягивание конфликта может обернуться для региона необратимыми репутационными потерями и спровоцировать массовый отток капитала .

Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец акцентирует внимание на том, что удары по ключевым объектам инфраструктуры обнажили уязвимость города. По его мнению, туристам сейчас небезопасно направляться в Дубай из-за шаткого режима перемирия. В сложившихся обстоятельствах регион может лишиться статуса надежной гавани для инвестиций и туризма.

Ранее сообщалось о том, что Utair запускает прямые рейсы в Дубай из Тюмени и Сургута с октября.