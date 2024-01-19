Более 130 предприятий присоединились к проекту «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус»

Сто тридцать четыре предприятия общественного питания стали участниками нового гастрономического проекта региона «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проекту дали старт в конце прошлого года, завершится он в конце февраля. В его рамках кафе и рестораны предлагают посетителям сеты из нескольких блюд по фиксированной цене. Обычно она составляет около 500 рублей.

К участию в проекте присоединились и фудтраки, которые расположены на территориях парков и площадей, вблизи катков и горок.

Предприятия-участники проекта представлены на интерактивной карте. Там же можно найти подробную информацию о заведениях и меню.