Более 130 заведений общепита участвует в проекте «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус»
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Еще более трех недель есть к жителей и гостей Подмосковья для того, чтобы насладиться вкусными блюдами по привлекательной цене в рамках гастрономического проекта «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках гастрономического проекта рестораторы Подмосковья разработали специальное сет-меню по фиксированной цене. А мы объединили их всех на интерактивной карте с подробным описанием каждого из участников», - рассказал зампред правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Так, в подмосковном Подольске данное предложение действует в пяти заведениях. Выбрать место для завтрака, обеда или ужина со специально разработанным сет-меню по фиксированной цене можно, воспользовавшись интерактивной картой, на которую нанесены все рестораны-участники проекта. Карточки объектов содержат подробную информацию о заведении, содержании сет-меню, а также его стоимости.