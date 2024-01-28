Более 130 заведений общепита участвует в проекте «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус»

Еще более трех недель есть к жителей и гостей Подмосковья для того, чтобы насладиться вкусными блюдами по привлекательной цене в рамках гастрономического проекта «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.