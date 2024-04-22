Более 13,5 тысячи человек посетили выставку-ярмарку МСП Подмосковья в выходные

Более тринадцати с половиной тысяч человек посетили выставку-ярмарку для производителей региона, которая прошла в выходные в «Авиапарке» в рамках проекта «Весна. 100% Подмосковье». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии приняли участие полсотни подмосковных производителей — объектов МСП и самозанятых. Также к участию впервые пригласили представителей других регионов ЦФО.

Ярмарка стала уже третьей. В ее рамках участники не только представили свою продукцию, но и проконсультировались по вопросам ведения предпринимательской деятельности на стенде центра «Мой Бизнес» региона. Следующая выставка пройдет в мае.