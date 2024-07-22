Более 14 тысяч тонн творога произвели в Подмосковье за пять месяцев

Подмосковные предприятия за пять месяцев текущего года произвели около 14,3 тысячи тонн творога. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что Подмосковье является лидером в России по производству указанной продукции — на регион приходится более 22% от общего объема в ЦФО и более 7% от общего объема по стране.

В области производят множество видов творога. Это и классический творог, жирность которого составляет от 4 до 18%, и обезжиренный, и домашний жирностью от 19 до 23%.

В твороге содержится множество витаминов, аминокислот и полезных минералов. Употребление творога помогает в укреплении зубов и костей, восстановлении после растяжения связок, а также в работе ЖКТ.