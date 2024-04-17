Более 140 предпринимателей приняли участие в программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье

Уже свыше 140 предпринимателей и компаний приняли участие в программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа реализуется с июня прошлого года. В ее рамках в аренду было передано более двухсот объектов недвижимости в 38 муниципалитетах.

Общий объем заявленных инвестиций в ремонт помещений и запуск бизнеса превышает миллиард рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе около тысячи рабочих мест.

Сейчас на Инвестпортале Подмосковья представлено 192 объекта недвижимости. До конца года планируется загрузить еще 170.

Срок льготной аренды составляет до 10 лет, здания — до 15 лет. После ремонта или реконструкции объект можно будет выкупить.