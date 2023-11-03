Более 143 млрд рублей предусмотрели на развитие дорожно-транспортного комплекса Подмосковья в 2024 году

Свыше 143 миллиардов рублей было предусмотрено в проекте областного бюджета на развитие дорожно-транспортного комплекса в Подмосковье в следующем году, передает Мособлдума.

По словам председателя парламента региона Игоря Брынцалова, в 2024 году планируется капитально отремонтировать свыше 670 километров региональных дорог.

«На эти цели из Дорожного фонда Московской области предусмотрено более девяти миллиардов рублей, в том числе более одного миллиарда рублей из средств федерального бюджета», – рассказал Брынцалов.

Почти пятьдесят миллиардов рублей выделят на возведение дорог, в том числе двадцать четыре миллиарда — из федерального бюджета. Свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство пяти разноуровневых переходов на железной дороге.

Особое внимание будет уделено обеспечению льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Кроме того, часть средств направят на предоставление льготы по проезду на автомобильном транспорте и по проезду на железной дороге.