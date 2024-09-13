Более 150 субсидий на маркетплейсы и франшизы выдали в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье выдали более ста пятидесяти субсидий по региональным программам поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы». Об этом сообщает зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, почти сто предпринимателей получили поддержку по программе «Маркетплейсы» в общем размере более двадцати четыре миллионов рублей. Субсидии на развитие бизнеса по франшизам получили 53 предпринимателя, объем поддержки составил 22,5 млн рублей.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что заявки на участие в этих программах принимаются в течение всего года, поэтому общее количество получателей этих мер поддержки до конца 2024 года обязательно увеличится.

Ознакомится подробнее с условиями программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», а также подать заявку на получение этих субсидий можно на инвестиционном портале региона.