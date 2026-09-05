Прогноз изменился: когда в сентябре 2026 года ждать опасных магнитных штормов и будет ли удар 6 сентября

В начале сентября 2026 года геомагнитная обстановка на Земле сохраняется на стабильном уровне, несмотря на резкую активизацию на обратной стороне Солнца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 6 сентября вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 18%, а геомагнитный индекс не превысит 2 баллов. Метеозависимым людям в этот день стоит обратить внимание скорее на пониженное атмосферное давление в отдельных регионах, чем на космическую погоду.