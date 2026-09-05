Прогноз изменился: когда в сентябре 2026 года ждать опасных магнитных штормов и будет ли удар 6 сентября
В начале сентября 2026 года геомагнитная обстановка на Земле сохраняется на стабильном уровне, несмотря на резкую активизацию на обратной стороне Солнца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 6 сентября вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 18%, а геомагнитный индекс не превысит 2 баллов. Метеозависимым людям в этот день стоит обратить внимание скорее на пониженное атмосферное давление в отдельных регионах, чем на космическую погоду.
Прогноз космической погоды и атмосферного давления
Ключевые данные ученых и показатели на 6 сентября 2026 года:
- Состояние Солнца: На восточном крае светила наблюдаются множественные выбросы плазмы. Однако их источники расположены на обратной стороне Солнца и пока не способны достичь Земли. Риски появятся только в том случае, если активность сохранится еще 4–5 суток до поворота пятен к Земле.
- Геомагнитный индекс 6 сентября: Уровень активности составит около 2 баллов из 9 (норма). Индекс АР равен 5–10 единицам. Вероятность спокойной магнитосферы — 82%, вероятность сильной бури — минимальна.
- Перспективы до конца сентября: В первой половине месяца возможны локальные вспышки до 3–3,5 баллов, а с 24 по 27 сентября ожидается период возбужденной магнитосферы.
- Атмосферное давление:
- Москва: Днем — 738 мм рт. ст., ночью — 741 мм рт. ст. (ниже климатической нормы в 748 мм рт. ст.).
- Санкт-Петербург: Днем — 756 мм рт. ст., ночью — 752 мм рт. ст. (в пределах нормы).