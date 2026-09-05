«Даже ложка супа — уже тяжесть». Врач раскрыла неочевидную причину дискомфорта в животе

Чувство тяжести в животе способно возникнуть даже при отсутствии переедания. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.

Специалист отметила, что одной из возможных причин такого состояния является сбой моторики желудочно-кишечного тракта.

«Существует состояние, известное как функциональная диспепсия. Это диагноз, который ставят, когда органы пищеварения выглядят здоровыми (нет язв, опухолей или воспалений), но работать отказываются», — пояснила медик.

Она уточнила, что в основе проблемы лежит нарушение моторики: желудок либо недостаточно активно сокращается и медленно продвигает пищу, либо, напротив, находится в излишне расслабленном состоянии. При этом дискомфорт может возникать уже через несколько минут после начала трапезы, даже если человек съел всего несколько ложек супа.

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