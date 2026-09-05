Эмоции на пределе: наставник «Зенита» получил предупреждение за потасовку на линии
РИА Новости: Сергей Семак вернулся на скамейку «Зенита» после стычки с ЦСКА
В матче чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА произошел резонансный эпизод с участием главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и защитника армейцев Жоао Виктора. На седьмой минуте встречи между наставником и футболистом вспыхнула потасовка из-за мяча для ввода из аута. После стычки Семак ненадолго ушел в подтрибунное помещение, но затем вернулся на скамейку запасных, получив от арбитра желтую карточку. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Детали конфликта на бровке и решение арбитра
Основные подробности инцидента в матче РПЛ:
- Причина стычки: На 7-й минуте игры Сергей Семак забрал мяч, вылетевший в аут, и отказался передать его защитнику ЦСКА Жоао Виктору, что спровоцировало стычку и словесную перепалку.
- Вмешательство команд: В конфликт на бровке незамедлительно вмешались футболисты обеих команд и представители тренерских штабов, чтобы разнять участников потасовки.
- Уход и возвращение тренера: После урегулирования конфликта Семак покинул техническую зону и ушел под трибуны, однако спустя 10 минут вернулся на свое место у поля.
- Судейское наказание: Главный арбитр встречи ограничился предупреждением и предъявил наставнику «Зенита» желтую карточку. Ранее появившаяся в соцсетях РПЛ информация о красной карточке не подтвердилась.