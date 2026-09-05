Эмоции на пределе: наставник «Зенита» получил предупреждение за потасовку на линии

В матче чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА произошел резонансный эпизод с участием главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и защитника армейцев Жоао Виктора. На седьмой минуте встречи между наставником и футболистом вспыхнула потасовка из-за мяча для ввода из аута. После стычки Семак ненадолго ушел в подтрибунное помещение, но затем вернулся на скамейку запасных, получив от арбитра желтую карточку. Об этом информирует агентство РИА Новости.