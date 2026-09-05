Не бесхозный хлам: зачем американец держит на ферме 275 редких автомобилей Honda
За рулем: в Канзасе обнаружили «ферму» из 275 раритетных автомобилей Honda
В американском штате Канзас расположилась необычная автоферма «CRX Farm», на которой под открытым небом хранится более 200 редких и раритетных автомобилей марки Honda и Acura. Владелец площадки Джереми Фриман собрал 275 машин — от культовых хэтчбеков CRX и Integra до редких универсалов EF Civic и кроссоверов CR-V. Настоящая ценность объекта заключается в оригинальных запчастях, которые энтузиаст отправляет автофанатам по всему миру. Об этом пишет портал За рулем.
Детали коллекции и особенности редкого автобизнеса
Основные факты об автомобильном комплексе «CRX Farm»:
- Масштаб и состав коллекции: На поле собрано 275 машин. В их числе 87 хэтчбеков CRX первого и второго поколений, 29 тарги Del Sol, а также модели Integra, Prelude, Civic, Accord, Acura RSX, CR-V, Element и Odyssey.
- Бизнес-модель: Джереми Фриман крайне редко продает машины целиком. Если автомобиль на ходу и с чистыми документами, его сохраняют, остальные же разбирают на редкие комплектующие для отправки заказчикам по всему миру.
- История создания: Проект начался более 10 лет назад с покупки экономичного CRX HF для повседневных поездок. Купив второго донора для ремонта и продав лишние детали, Фриман осознал высокий спрос на редкие запчасти.
- Уникальный статус: Площадка стала центром паломничества для поклонников японских JDM-классиков, а сам владелец отказался от карьеры в медсфере ради развития своего дела.