Не бесхозный хлам: зачем американец держит на ферме 275 редких автомобилей Honda

В американском штате Канзас расположилась необычная автоферма «CRX Farm», на которой под открытым небом хранится более 200 редких и раритетных автомобилей марки Honda и Acura. Владелец площадки Джереми Фриман собрал 275 машин — от культовых хэтчбеков CRX и Integra до редких универсалов EF Civic и кроссоверов CR-V. Настоящая ценность объекта заключается в оригинальных запчастях, которые энтузиаст отправляет автофанатам по всему миру. Об этом пишет портал За рулем.