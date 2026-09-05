Цены под заказ и из наличия: где выгоднее всего купить новый Kia KX1

Дилеры и частные импортеры возобновили активный ввоз компактных бюджетных кроссоверов Kia KX1, поставляемых из Китая. Новые автомобили доступны как из наличия, так и под заказ в десятках регионов страны, а базовый ценник стартует от 1 700 000 рублей. Все предлагаемые паркетники оснащены надежным 1,4-литровым атмосферным двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Об этом сообщает издание Автоновости дня.