Цены под заказ и из наличия: где выгоднее всего купить новый Kia KX1
Автоновости дня: в РФ начались продажи бюджетных кроссоверов Kia KX1 из Китая
Дилеры и частные импортеры возобновили активный ввоз компактных бюджетных кроссоверов Kia KX1, поставляемых из Китая. Новые автомобили доступны как из наличия, так и под заказ в десятках регионов страны, а базовый ценник стартует от 1 700 000 рублей. Все предлагаемые паркетники оснащены надежным 1,4-литровым атмосферным двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Об этом сообщает издание Автоновости дня.
Технические характеристики, комплектации и география продаж
Ключевые особенности модели и разброс цен на российском рынке:
- Силовой агрегат: Модель оснащается 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 100 л. с., известным по моделям Kia Rio и Hyundai Solaris, в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
- Комплектация и салон: Автомобили поставляются с двухцветной окраской кузова, салоном из эко-кожи, однозонным климат-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска, панорамным люком и мультифункциональным рулем.
- Цены из наличия: Самые доступные варианты из наличия обнаружены в Уфе и Красноярске (1 700 000 руб.), в Иркутске цена составляет 1 780 000 руб., а в Ярославле с коммерческим утильсбором — 2 660 000 руб.
- Предложения под заказ: Под заказ паркетники доступны в Ростове-на-Дону (1 710 000 руб.), Томске (1 750 000 руб.), Красногорске (1 780 000 руб.), Владивостоке (1 800 000 руб.) и Москве (2 095 000 руб.).