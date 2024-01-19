Более 16 тысяч деревьев продали на елочных базарах Подмосковья

Шестнадцать с половиной тысяч деревьев продали на елочных базарах Подмосковья этой зимой, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свыше 250 базаров работали в регионе с 12 декабря до 10 января. Число проданных за этот период сосен и елей на четыре с половиной тысячи превысило прошлогодний результат.

Помимо этого жители могли купить и самостоятельно срубить ель в лесных питомниках. Таким образом были приобретены 624 хвойных дерева.

Все нереализованные деревья утилизируют или передадут зоопарку на корм животным.