Более 16 тысяч тонн рапса собрали в Зарайском округе

Глава Зарайска Виктор Петрущенко сообщил, что сбор озимых сортов рапса завершен, а работы по уборке яровых сортов находятся на финальной стадии.

Несмотря на сложные метеорологические условия, характерные для текущего года, общий объем собранного рапса превысил 16,5 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 18 центнеров с гектара, что является весьма достойным результатом для данной аграрной зоны.

«После уборки урожая семена рапса подвергаются процедурам сушки и сортировки для разделения на различные фракции. Благодаря своему неповторимому составу, рапс находит применение в широком спектре отраслей – от кулинарии и косметологии до медицины и текстильной промышленности. Из семян получают жмых, являющийся ценным кормом для сельскохозяйственных животных. Высокое содержание белков и витаминов в этом жмыхе способствует укреплению иммунитета скота и улучшает качество производимой ими продукции – мяса и молока», - отметил глава м.о. Зарайск Виктор Петрущенко.

В результате, успешная уборка рапса в Зарайском округе не просто поддерживает развитие сельского хозяйства, но и оказывает благоприятное воздействие на экономическую ситуацию в регионе и улучшает благосостояние его жителей.