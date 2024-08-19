Более 1,6 тысячи рабочих мест появилось в Подмосковье благодаря поддержке Фонда развития промышленности

При поддержке фонда были реализованы сорок семь инвестпроектов, по которым были выданы льготные займы более чем на 3,3 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в запуск этих проектов составил почти одиннадцать с половиной миллиардов рублей.

В целом фонд оказал поддержку шестидесяти компаниям. Общая сумма по этим проектам составляет более 5,3 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций превышает девятнадцать миллиардов рублей.