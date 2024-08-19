Более 1,6 тысячи рабочих мест появилось в Подмосковье благодаря поддержке Фонда развития промышленности
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Свыше 1600 рабочих мест появилось в регионе благодаря поддержке Фонда развития промышленности, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
При поддержке фонда были реализованы сорок семь инвестпроектов, по которым были выданы льготные займы более чем на 3,3 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в запуск этих проектов составил почти одиннадцать с половиной миллиардов рублей.
В целом фонд оказал поддержку шестидесяти компаниям. Общая сумма по этим проектам составляет более 5,3 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций превышает девятнадцать миллиардов рублей.
«Некоторые предприятия пользуются услугами фонда повторно, реализуя несколько инвестиционных проектов», - отметил директор фонда Павел Ильин.