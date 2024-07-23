Более 160 инвестиционных проектов реализовывают в Подмосковье на земле, предоставленной без торгов

На сегодняшний день в Подмосковье реализуются свыше ста шестидесяти инвестиционных проектов, которым земельные участки были предоставлены по упрощенной процедуре без торгов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.