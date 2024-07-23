Более 160 инвестиционных проектов реализовывают в Подмосковье на земле, предоставленной без торгов
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
На сегодняшний день в Подмосковье реализуются свыше ста шестидесяти инвестиционных проектов, которым земельные участки были предоставлены по упрощенной процедуре без торгов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что реализация данных проектов даст региону не только почти четырнадцать тысяч новых рабочих мест, но и позволит привлечь инвестиции в размере порядка двухсот пятидесяти миллиардов рублей.
Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Китай является главным внешним партнером Андрей для Подмосковья.