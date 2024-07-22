Андрей Воробьев: Китай для Подмосковья — главный внешний партнер

Первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили сотрудничество между Россией и Китаем.

«Китай для Подмосковья — главный внешний партнер. Товарооборот между Россией и КНР в прошлом году составил рекордные 240 миллиардов долларов, из них почти 10% — доля Московской области», - рассказал губернатор.

Он отметил, что регион экспортирует медицинские лазеры «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской фабрики из Люберец «Волшебница» и предприятия «Торговый ДОМ Шоколада» их Химок.

«Почти пятая часть всего шоколада, продаваемого в Китае, произведена в Подмосковье», - сообщил глава региона.

Что касается инвестиций в Подмосковье, это перезапуск автомобильного завода в Солнечногорске, где в будущем планируется выпускать до 100 тысяч автомобилей в год; бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске; расширение ТЛЦ «Белый Раст» в Дмитрове, через который в дальнейшем будет проходить 15% грузов из Китая; открытие «Арктического экспресса №1» через Архангельск для сокращения времени доставки грузов из Китая; развитие ТЛЦ «Селятино».

В планах — запустить в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производство осевых агрегатов для прицепной техники «Хуацзин» и транспортных контейнеров «Open top» China Amulite Group, а также запустить производство субстанций для разжижения крови «Северный океан» в Воскресенске.