Более 29 тыс. индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Рязанской области

В Рязанской области на данный момент зарегистрировано более 29 тыс. индивидуальных предпринимателей, среди которых 600 фермеров. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что наибольшее число фермеров ведут свою деятельность в трех районах региона.

Добавляется, что в 2022 году фактически работал 71% индивидуальный предприниматель. Благодаря этому рабочими местами было обеспечено 53 тыс. человек.

Уточняется, что годовой объем выручки предпринимателей составил почти 160 млрд человек.