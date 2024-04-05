Более 300 договоров на размещение летних веранд уже заключили в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Триста двадцать два договора на размещение летних веранд уже заключили в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сезон летних веранд стартовал в регионе первого апреля. В общей сложности, в этом сезоне в муниципалитетах планируется открыть свыше пятисот летних веранд при кафе и ресторанах.
Как отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов, спрос на веранды в регионе с каждым годом растет.
«Веранды сейчас — это визитная карточка области, позволяющая развивать гастрономический туризм», - сказал он.
Сейчас заключить договор на размещение веранды в Подмосковье можно за два часа на региональном портале госуслуг.