Более 300 договоров на размещение летних веранд уже заключили в Подмосковье

Триста двадцать два договора на размещение летних веранд уже заключили в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сезон летних веранд стартовал в регионе первого апреля. В общей сложности, в этом сезоне в муниципалитетах планируется открыть свыше пятисот летних веранд при кафе и ресторанах.

Как отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов, спрос на веранды в регионе с каждым годом растет.

«Веранды сейчас — это визитная карточка области, позволяющая развивать гастрономический туризм», - сказал он.

Сейчас заключить договор на размещение веранды в Подмосковье можно за два часа на региональном портале госуслуг.